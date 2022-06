Futuro della pista ciclabile, Biancheri: “Mi ha sorpreso non vederla nel Piano Territoriale Regionale, bisogna proseguire l’opera verso Ponente” (Video)

La pista ciclabile è fiore all’occhiello del turismo locale, amata da residenti e turisti, apprezzata da chi sceglie la Riviera per una vacanza all’aria aperta all’insegna dello sport. Una striscia d’asfalto nel verde a due passi dal mare che, per essere completa, deve trovare il punto di incontro con la pista di Bordighera a sua volta collegata con gli altri comuni della zona.

L’obiettivo finale sarebbe quello di collegare il Ponente con la Costa Azzurra per un ‘ponte’ a pedali che aprirebbe a nuove prospettive per il turismo green su scala internazionale.

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri è tra i promotori dell’opera, consapevole dell’impatto sul comparto turistico locale, e durante l’ultima riunione del consiglio comunale ha lanciato il proprio appello: “Non dimenticate la nostra pista ciclopedonale verso Ponente, ne ho parlato con Scajola e Toti, un progetto che la Regione dovrebbe fare proprio per l’allungamento verso la Francia. Mi ha sorpreso non averlo visto nel Piano Territoriale Regionale e mi sono permesso di dire di aggiungerlo. Sono tutti importanti i progetti di questo piano, ma questo è fattibile nell’arco di due anni. Oggi ci sono fondi del Pnrr che danno la possibilità, si possono fare anche senza una galleria o a sbalzo, possiamo arricchire questo territorio in una maniera formidabile. Portano ricchezza. Basti pensare a quanti francesi ora vengono qui e poi percorrono la pista ciclabile”.



“Pensate avere una pista ciclopedonale da Monaco a Imperia e andare avanti, a come potremmo utilizzarla - ha aggiunto il sindaco Biancheri - va fatta, dobbiamo crederci e chiedo l’aiuto di ricordare le mie parole al presidente Toti. Dobbiamo fare una progettazione insieme al Comune di Bordighera e a tutti gli altri per proseguire l’opera verso Ponente”.

L’intervento del sindaco Alberto Biancheri in consiglio comunale