Quasi il 40% delle PMI italiane non sono ancora assicurate

La gestione di un’azienda comporta diversi rischi che è bene conoscere: qualcuno potrebbe ferirsi all’interno dell’impresa, una bomba d’acqua potrebbe distruggere la proprietà oppure un cliente potrebbe intentare una causa, adducendo una violazione contrattuale.

Ma cosa ne pensano le imprese italiane?

Le piccole e medie imprese italiane hanno una percezione del rischio più bassa rispetto alla media delle aziende europee e quasi il 40% ancora non ha assicurato la propria attività.

Ogni azienda però può essere citata in giudizio e incorrere in spese legali che richiedono diversi costi soprattutto nei casi di controversie di lavoro, danni alla proprietà, questioni contrattuali o recupero crediti.

Secondo lo studio realizzato da CRIF, IIA – Italian Insurtech Association e Nomisma, infatti, solo il 62% delle PMI italiane dispone oggi di una copertura assicurativa, sebbene nell’ultimo anno la percezione del rischio sia comunque aumentata per 7 imprese su 10.

Per esempio sono quasi assenti le coperture per cyber risk (9%) e le interruzioni di attività (8%), due aspetti che invece nel 2021 hanno prodotto un effetto critico sulle aziende: gli attacchi di cybersecurity in Italia hanno, infatti, determinato 7 miliardi di costi diretti e indiretti per le aziende.

Per questi e altri motivi, è importante proteggere i beni sia aziendali sia personali. Uno dei modi migliori per farlo è garantire all’impresa un’adeguata assicurazione che aiuti a coprire i costi associati ai danni alle proprietà aziendali e alle richieste di risarcimento.

Senza questo tipo di assicurazione il titolare potrebbe, infatti, dover pagare di tasca propria costosi danni e rivendicazioni legali nei confronti dell’azienda che, a seconda dell’incidente, potrebbero creare uno scenario finanziariamente devastante.

Come si comporteranno i player assicurativi?

Per far fronte a questo scenario, i player assicurativi il prossimo anno proporranno ai clienti nuovi prodotti assicurativi come la cyber security oppure la responsabilità professionale in ambito marketing e digital advertising. Come fa ad esempio Axieme , il primo consulente assicurativo digitale e indipendente che collabora con diverse compagnie tra cui può selezionare i migliori prodotti in modo indipendente garantendo varietà di scelta ai clienti.