Mal di testa da ciclo: cause, rimedi e altre informazioni utili

Durante le mestruazioni la donna può andare incontro ad una serie di fastidi, fra i quali si trova anche il mal di testa.

Il mal di testa da ciclo o cefalea catameniale è una condizione piuttosto comune durante il periodo delle mestruazioni. Si tratta di un fastidio che può portare a un forte disagio, ma fortunatamente esistono trattamenti e rimedi casalinghi che possono aiutare ad alleviare il dolore. Prima di tutto, però, occorre sottolineare che queste particolari emicranie tendono a manifestarsi un paio di giorni prima dell'arrivo del ciclo, e nei giorni di flusso mestruale.

Vediamo quindi di approfondire questo discorso, investigando le possibili cause delle emicranie da ciclo, i rimedi e altre informazioni utili.

Quali sono le cause delle cefalee catameniali?

Le cause alla base del mal di testa da ciclo sono le alterazioni ormonali prodotte dall'organismo durante le mestruazioni. Nello specifico, il mal di testa viene provocato dal brusco calo di estrogeni, accompagnato dal calo del progesterone e da un improvviso aumento dei livelli di prostaglandine.

Oltre ai cambiamenti ormonali, altre cause che possono portare alla comparsa del mal di testa sono la disidratazione, lo stress, le tensioni al collo e alle spalle, la postura scorretta, le luci intense, i rumori forti e persino la mancanza di sonno. Va anche specificato che le donne che generalmente soffrono di emicranie sono più soggette all'insorgenza della cefalea da ciclo. I dolori, comunque, appaiono peggiori rispetto ad una classica cefalea, a causa delle già citate variazioni ormonali.

Come alleviare il mal di testa da ciclo?

Anche se potrà sembrare banale sottolinearlo, è importante restare tranquille ed evitare di stressarsi ancor di più, dato che questa condizione può aumentare i dolori alla testa. Inoltre, è di fondamentale importanza dormire almeno 8 ore a notte, evitando fonti di disturbo (come i rumori e la luce delle prime ore dell'alba) e andando a letto ad orari consoni. Anche lo sport può dare una mano, in quanto stanca e dunque favorisce il sonno, oltre a rappresentare una preziosa occasione per sfogare stress, nervosismi e tensioni umorali.

Per quel che riguarda i rimedi veri e propri, gli antidolorifici come l'ibuprofene e il paracetamolo possono essere utili per ridurre il dolore causato dal mal di testa. Tuttavia, è consigliabile non abusarne, poiché possono provocare disturbi gastrici, e ovviamente conviene sempre ascoltare il parere del proprio medico di fiducia. Gli integratori al magnesio rappresentano un'altra soluzione interessante, anche per via del fatto che fanno bene all'organismo in qualsiasi circostanza.

E la pillola anticoncezionale? Stando ad alcuni esperti è meglio evitarne l'assunzione durante il ciclo, perché potrebbe aggravare il mal di testa.

Infine, si consiglia di ridurre l'assunzione di bevande come il caffè, dato che la caffeina è un vasocostrittore e può quindi peggiorare il mal di testa. Lo stesso vale per le sigarette, poiché anche la nicotina ha un effetto costrittivo sui vasi sanguigni. In conclusione, adottando uno stile di vita più virtuoso è possibile ridurre i dolori legati alle cefalee da ciclo.