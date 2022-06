Temporale nell'entroterra e 20 mm di pioggia in un'ora anche se ovviamente non basta per le riserve d'acqua

Non risolve di certo il problema della siccità ma, quanto meno, in alcune zone dell’entroterra della nostra provincia, il temporale relativo a una perturbazione che sta transitando principalmente sul Piemonte, ha portato una ventina di millimetri di pioggia.

La precipitazione si è sviluppata tra le 15 e le 16 e ora è già tornato il sole. Una scarsa, ma pur sempre buona ‘iniezione’ negli invasi di alta montagna, sempre molto bassi a causa della mancanza di piogge da mesi. Di millimetri ne servirebbero molti di più, almeno 4 o 5 giorni di pioggia intensa per poter tornare a normale regime, ma intanto il temporale che ha colpito l’entroterra è stato accolto favorevolmente dagli agricoltori e, più in generale da tutti perché il terreno si è un po’ bagnato, in modo da tenere lontani gli incendi.

La precipitazione più elevata si è registrata a Montegrosso Pian Latte 21 milimetri (17 in un’ora), Pornassio 20 (18 in un’ora), Apricale 18 (12), Triora 14 (tutti in un’ora), Pigna 10 (8), Pieve di Teco, Montalto Carpasio e Bajardo 5. Sulla costa continua a splendere il sole mentre, la vicina perturbazione crea forti folate di vento: le più forti a Imperia, intorno ai 50 km/h, seguita da Ventimiglia con 46 e Sanremo con 45.

La folata di vento più forte si è però registrata alle 15.40 ai 1.800 metri di Poggio Fearza, dove ha raggiunto i 108 km/h. Vento decisamente meno invasivo nel resto dell’entroterra. Le prossime ore vedono il passaggio di una seconda, ma molto più piccola perturbazione solo nell’entroterra mentre il vento rimarrà ancora forte. Domani deciso miglioramento e sole anche per domenica.