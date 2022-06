Sanremo: pericoloso ‘buco’ nel muro in via Borea, rischioso il parcheggio di fronte alla casa di riposo (Foto)

Pericolo non da poco in via Borea, proprio di fronte alla casa di riposo. L’assenza della ringhiera nel muro a bordo strada ha creato di fatto un grosso ‘buco’. Ogni giorno sono decine le auto che posteggiano in quella zona, basta una manovra errata per rischiare di cadere di sotto. Senza ipotizzare le conseguenze di una eventuale distrazione di chi siede dal lato passeggero.

Il Comune è chiamato a intervenire con una certa urgenza per ripristinare la protezione prima che qualcuno si faccia male in una delle zone maggiormente utilizzate per posteggiare l’auto nel popoloso quartiere.