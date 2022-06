Sanremo: insulta e picchia la compagna per in abiti troppo succinti, pregiudicato francese riammesso nel suo paese

Gli agenti della Volante hanno riammesso in Francia un 39enne per violenza nei confronti della compagna. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in un albergo di Sanremo, dove era segnalata una lite fra due clienti.

Arrivati alla reception gli agenti hanno trovato i due che stavano litigando e hanno immediatamente allontanato l’uomo, in evidente stato di ubriachezza. Stava colpendo la donna che, tra l’altro era anche molto provata sul piano fisico ed emotivo.

Dalle indagini è emerso che l’uomo era alterato per gelosia, in quanto la fidanzata si sarebbe recata in piscina in abiti troppo succinti. Per questo, dopo averla insultata l’ha colpita al volto con una schiaffo e degli spintoni. Gli agenti della Volante, vista la nazionalità francese dei due, hanno attivato una serie di accertamenti, appurando che l’uomo era pregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e per stupefacenti.

I due sono stati accompagnati a Ponte San Ludovico dove sono stati presi in carico della Polizia d’oltralpe.