Imperia: progetti importanti in chiave ambientale con gli alunni, ecco la Bandiera Verde Fee alla 'Littardi' (Foto e Video)

E’ stata consegnata oggi alla Scuola Primaria ‘Littardi’ di Imperia, la ‘Bandiera Verde’ della Fee, prestigioso riconoscimento per una serie di progetti presentati dagli scolari in chiave ambientale.

Un progetto nato dal fatto che gli insegnanti hanno educato, fin dalla prima infanzia, i bambini al riciclo. Viene insegnato il riuso anche dei rifiuti, come scatole diventate barchette e casette, in modo che i bimbi possano capire che il rifiuto può essere importante per l’istruzione e per il gioco.

Dopo poco tempo sono stati i bimbi stessi a correggere i compagni nel buttare i rifiuti correttamente. Un grande successo per la scuola imperiese, che conferma come sia importante l’educazione ambientale dei bambini.