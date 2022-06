Taggia: il 9 e 10 luglio al Teatro del Banchéro la relazione fra i personaggi nel Goldoni nel Laboratorio di Alberto Giusta

Saranno solo 10 i fortunati allievi che potranno partecipare al Laboratorio intensivo di due giorni su Goldoni che Alberto Giusta, attore, regista e insegnante al Teatro Nazionale di Genova, terrà a Taggia al Teatro del Banchéro (Palazzo Soleri, via Soleri 12) sabato 9 e domenica 10 luglio. Gli allievi studieranno alcuni estratti di scene appositamente evidenziati e su questi estratti esploreranno il pensiero nella battuta e la relazione fra i personaggi.

Alberto Giusta, socio fondatore della Compagnia teatrale Gank, diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, ora insegnante di recitazione della stessa Scuola, da due anni eccellente insegnante al Teatro del Banchéro di Taggia, vanta un prestigiosissimo curriculum teatrale come attore, diretto da Ronconi, Sciaccaluga, Zavatteri e molti altri nomi importanti del palcoscenico italiano, e come regista. Sul piccolo schermo ha interpretato ruoli in fiction come Don Matteo, Un passo dal cielo, Rosy Abate, e molte altre, e sul grande schermo ha lavorato con registi del calibro di Silvio Soldini.

"Il Laboratorio intensivo di Alberto Giusta è una straordinaria occasione di approfondimento e di confronto, aperta a tutti - spiega Marco Barberis, Presidente del Teatro del Banchéro - che offriamo non soltanto a chi abitualmente frequenta i nostri corsi". Info al numero +39 333 28 101 96.