Prodotti di alta qualità per l’arredo bagno a prezzi sorprendenti? Sono su CeramicStore.eu

Dai piatti doccia alla rubinetteria, passando per vasche da bagno, accessori e sanitari. Sono solo alcuni dei prodotti che si trovano nel catalogo di CeramicStore, realtà specializzata nella vendita di arredi per il bagno. Con alle spalle trent’anni di esperienza nel settore e un team di esperti ed appassionati l’azienda dispone di migliaia di articoli, caratterizzati dall’alta qualità ed espressione di oltre 200 brand autorevoli. Spedizioni rapide, imballaggi sicuri e pagamenti privi di ogni rischio rendono l’offerta dell’e-commerce ancora più competitiva.

Sono più di 15.000 gli articoli che figurano nella proposta dell’e-shop, quasi tutti in pronta consegna e realizzati prevalentemente in Italia. Punto di forza della selezione sono i termoarredo da bagno e radiatori decorativi di design, oggetti d’arredo irresistibili che sanno stupire e sorprendere grazie ad affascinanti grafiche ad alta definizione. Ma tra le pagine del catalogo si incontrano anche box doccia, specchi ingranditori, sanitari filomuro e cassette di scarico.

Riguardo ai marchi possiamo citare, tra gli altri, Althea, ARBI arredobagno, Bonfante, Catalano, Ceramica Azzurra, Cipì, Deltacalor o Ideal Standard. Sono quelli più autorevoli del settore, che coniugano alta qualità e durevolezza nel tempo.

L’obiettivo di CeramicStore è quello di fornire prodotti di elevata fattura ad un costo conveniente ed accessibile. Infatti, sono attive diverse promozioni che permettono di tagliare notevolmente i prezzi di listino ufficiali. E nella sezione “Outlet” le riduzioni arrivano fino al 70%.

Sono gli stessi clienti a certificare la qualità degli articoli e la professionalità del team operativo, con gli oltre 2.200 feedback presenti sulla piattaforma Recensioni Verificate. Questi registrano l’ottimo punteggio medio di 4,9/5.

In caso di richieste o semplicemente per ricevere un consiglio è disponibile un servizio di customer care multi-canale, fruibile via e-mail, numero di telefono, chat online o WhatsApp. Nella pagina FAQ, invece, si trova una risposta rapida ai quesiti più frequenti.

Un altro vantaggio che caratterizza la shopping experience sul portale è dato dalla possibilità di richiedere il reso. Per gli articoli contrassegnati dall’apposito bollino è esteso fino a 60 giorni.

Per ciò che concerne i pagamenti, le modalità previste dallo store garantiscono sicurezza e protezione: carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico bancario, Scalapay o finanziamento da tre a 12 rate mensili, grazie alla partnership con la piattaforma Soisy.

Per effettuare le spedizioni, infine, CeramicStore si affida a corrieri autorevoli e specializzati, quali Bartolini, GLS, Fercam e Susa Trasporti. Al momento dell’acquisto, è possibile verificare la data di consegna stimata, sempre indicata in giorni lavorativi. Per garantire che la merce arrivi intatta a destinazione vengono realizzati imballaggi ad hoc e sicuri al 100%, a seconda della tipologia di prodotto.

Vuoi ricevere in anteprima novità e offerte? Iscriviti ora alla newsletter su CeramicStore.eu. Ti aspetta anche uno sconto del 5%!