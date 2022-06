Sanremo: visita dei Carabinieri alla Scuola dell'Infanzia 'Asquasciati', il ringraziamento delle maestre

Le insegnanti della scuola dell’infanzia “Asquasciati” ci hanno scritto per ringraziare il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sanremo ed i suoi uomini, in visita all’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente con l’Alfa Romeo Giulia della Sezione Radiomobile.

Immensa la disponibilità e la pazienza nel presentare il loro lavoro e la loro automobile ai piccoli. Affascinati dalle divise, dal suono della sirena, dai lampeggianti della Giulia, i bambini delle quattro sezioni si sono emozionati ed incuriositi hanno apprezzato la visita mattutina dimostrando interesse, gioia e sorrisi.

Il loro vissuto è stato trasferito successivamente sui disegni realizzati con impegno e fierezza, ricchi di particolari che ognuno di loro ha interiorizzato in modo personale. Con l’aiuto delle insegnanti, in ricordo dell’esperienza che rientra nelle ore di educazione civica, i bambini hanno portato a casa un cappello creato come quello dei militari dell’Arma e salutato i Carabinieri con il saluto militare.