Il Comune di Sanremo è intervenuto nelle ultime ore per la sistemazione e la pulizia del tratto finale del rio Foce.

Si tratta di una zona particolarmente difficile e spesso nel degrado tra sporcizia e acqua alta in caso di piena del torrente, circostanza ora difficile per via della siccità.

L'intervento del Comune si dimostra utile nei giorni che anticipano l'alta stagione con una massiccia presenza di turisti e residenti sulle spiagge e sul lungomare.