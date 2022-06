Perinaldo: annuncio del Sindaco Guglielmi, è salva la scuola dell'infanzia che non chiuderà il prossimo anno

Dopo molti interrogativi arriva la buona notizia per genitori e bambini di Perinaldo. Martedì scorso, infatti, è stato confermato che la scuola dell’infanzia rimarrà quasi sicuramente nel piccolo centro dell’entroterra.

L’annuncio è arrivato martedì sera, quando i genitori di Perinaldo si sono incontrati con il neo Sindaco, Francesco Guglielmi, e con la responsabile dell’associazione ‘Non solo Sport’, Daniela Moro. La riunione era stata convocata, a dire il vero, per trovare una quadra in funzione del campo estivo per i bambini del paese.

Su questo fronte, al momento non è stata ancora trovata una soluzione. Come sempre il problema è il budget, anche se il comune ha messo a disposizione ben 2.000 euro. C’è anche la questione ‘mare’, se i bambini dovessero fare la scuola estiva in paese. Molte le proposte e, tra queste, anche quella di fare andare al mare i bimbi almeno una volta la settimana.

L’associazione ha evidenziato come l’organizzazione della scuola estiva a Perinaldo comporterebbe l’assunzione di due dipendenti ma che, d’altra parte, non consentirebbe di organizzare giornate al mare. Farla a in paese vedrebbe un costo di circa 400 euro a bambino mentre a Vallecrosia farebbe scendere la spesa a 300. In più ci sarebbe il costo del pulmino. La maggioranza dei genitori avrebbe optato per fare il campo estivo a Vallecrosia e la decisione dovrebbe arrivare a breve.

I timori erano però anche sulla paventata chiusura della scuola dell’infanzia per il prossimo anno. Mantenendo la sua promessa, il Sindaco Guglielmi si è impegnato a salvare la scuola, visto che una dozzina di bambini di età compresa tra 2 anni e mezzo e i 5 sono iscritti. Guglielmi ha annunciato che l'asilo rimarrà aperto, rasserenando genitori, figli e nonni, per il proprio futuro a Perinaldo.

Rimane il nodo della scuola estiva che, si spera, si possa dipanare a breve e, per il quale, il Sindaco ha elogiato il Commissario prefettizio che ha retto le sorti del Comune dopo la caduta del Sindaco Di Donato. Grazie anche a lei, infatti, da tempo si sta cercando una soluzione. Il nuovo primo cittadino ha anche tenuto a ringraziare, oltre al Commissario Prefettizio, anche la maestra del paese e gli impiegati del comune che, in un momento di stasi hanno lavorato alacremente per il futuro.