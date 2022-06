Cosio d'Arroscia: riprende l'attività al Campo da Tiro, sabato corso di re-training

Con l'inizio della stagione estiva riprendono le attività del campo di Cosio d'Arroscia, campo di tiro per pistola e fucile, scuola di tiro tattico difensivo, formazione e mantenimento al tiro per privati ed operatori. Come sempre il campo riapre con il supporto tecnico e materiale della SIT, Scuola Italiana Tiro. SIT è un'associazione sportiva e culturale che grazie al suo team di tecnici e professionisti del settore offre consulenze, assistenza, formazione nel settore del tiro ed organizza sia corsi per neofiti sia corsi di perfezionamento per chi è già avviato al tiro.



"Per frequentare il campo occorre essere iscritti all'Arroscia Shooting Camp. - ricordano dal Campo - L'iscrizione si effettua presso l'armeria Cardi di Pieve di Teco e sono previste agevolazioni per gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari. Per iscriversi serve avere regolare porto d’armi in corso di validità e frequentare presso il campo un re- training gratuito per la corretta e sicura manipolazione delle armi".



"Tra le iniziative, questo sabato 25 giugno si svolgerà presso il campo un corso di re- training per i tiratori interessati a frequentare il campo di tiro. Per partecipare, con pre-iscrizione obbligatoria, è necessario il porto d'armi, arma corta, munizioni, cinturone, fondina, due caricatori, cuffie, occhiali balistici. Le attività dell'Arroscia Shooting Camp sono consultabili su Facebook alla pagina #ArrosciaShootingCamp ed è possibile contattare gli organizzatori anche tramite email a Scuolatirocosio@gmail.com" - concludono