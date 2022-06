Bordighera: prosegue l'iter per la ricostruzione delle spiagge tra il molo di Sant'Ampelio e il Kursaal

A Bordighera procede l’iter, ancora in stadio iniziale, necessario per l’intervento di ricostruzione delle spiagge comprese tra il molo di Sant’Ampelio ed il pennello del Kursaal (circa 870 metri); la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica la fase definitiva del progetto, che è stato redatto dallo Studio Sirito di Savona. Si continuerà ora con l’acquisizione dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie, per poi andare avanti con la fase progettuale esecutiva.

“Siamo ai primi passi di un percorso che richiederà un notevole impegno, anche finanziario, ma che è certamente strategico per almeno due ordini di ragioni. Il grande tema è certamente la difesa del territorio e delle strutture presenti su litorale, ma penso anche allo sviluppo turistico – a Rattaconigli, all’estremità ovest del lungomare Argentina, ora ci sono spazi che ci hanno consentito di creare nuove spiagge libere attrezzate e bau beach.” ha commentato il Sindaco Ingenito.

In linea generale il progetto si prefigura come quello già realizzato con i lavori del primo lotto, che ha interessato il tratto dal depuratore al rio Rattaconigli. E’ previsto un importante ripascimento che partirà da Capo Sant’Ampelio per procedere verso ovest e si attueranno interventi di ristrutturazione, ottimizzazione e potenziamento dei pennelli attuali.

La progettazione definitiva ed esecutiva è stata finanziata a maggio 2021 per oltre 300.000 euro dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.​