Week end all’insegna del lifestyle: le Lamborghini e le Ferrari protagoniste a Sanremo

Combinare l’amore per la propria terra e la passione per le Lamborghini: è questa la filosofia che abbraccia il Bull Days, nato nel nord est Italia nel 2017 come evento di riferimento del Lamborghini Club Italia e dedicato ai proprietari di supercar della Casa del Toro.

Domenica 26 giugno l’edizione 2022 del Bull Days arriverà a Sanremo, sciogliendo le frontiere e unendo idealmente le bellezze della Costa Azzurra.

Le auto giungeranno nella nostra città intorno alle 10 e, scortate dalla Polizia Municipale, compiranno un vero e proprio giro turistico percorrendo Pian di Poma, Foce, via Nino Bixio, corso O. Raimondo, via Fiume, Rondò Garibaldi, corso Garibaldi, piazza Colombo, via Roma, corso Mombello, porto vecchio, corso Trento Trieste.

Inoltre, sosteranno dalle 10.30 alle 12 presso la pista ciclabile di corso Trento Trieste. a partire dal Victory Morgana Bay. dove i partecipanti avranno a disposizione un coffee break.

Alle 12 circa lasceranno il centro città alla volta di The Mall: qui verranno accolti per un pranzo dedicato e attività interattive pensate ad hoc.

Ma non è finita. Lunedì 27 giugno, spazio all’evento Ferrari Cavalcade 2022, gara di regolarità tecnica che prevede il passaggio di oltre 130 Ferrari nella nostra città: un’occasione di visibilità e promozione grazie ad un evento di livello internazionale.

Le Ferrari arriveranno da Monaco e il percorso di Sanremo interesserà

le zone di piazzale Carlo Dapporto, lungomare Italo Calvino, giardini Vittorio Veneto e corso Nazario Sauro (ordinanza allegata).

L’assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi commenta con soddisfazione questi eventi: “Con il Bull Days Sanremo sarà la tappa conclusiva di 3 giorni all’insegna della condivisione, dello sport e del lifestyle e con il Ferrari Cavalcade potrà essere protagonista del raduno delle Rosse più esclusive. Come ha dimostrato anche l’appuntamento Targa Sobrero dei giorni scorsi, la nostra città diventa location ideale per esaltare l’evento stesso”.