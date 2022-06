Sanremo: ad agosto torna il Festival dei Boschi, un weekend carico di iniziative a San Romolo

Dal 6 al 7 agosto, a San Romolo, a Sanremo, si terrà l’ottava edizione del Festival dei Boschi. Come per le precedenti edizioni, l'evento nasce dalla collaborazione tra l'assessorato al turismo del Comune di Sanremo e l’associazione “Popoli in Arte”.



"Il “Festival dei Boschi” è il primo festival di art-educazione d’Italia, in cui i partecipanti fanno la festa (e non sono semplici spettatori) e gli artisti accompagnano la festa. Il titolo di quest’anno è “Insieme verso la tavolalonga” e, dopo i due anni di pandemia, la “tavolalonga” è metafora e realtà nel senso che si propone ai partecipanti che lo desiderano di venire con un tavolino da campeggio e, insieme ai tavoli forniti dall’organizzazione, di allungare quanto più possibile una tavola tra gli alberi di San Romolo a fine manifestazione tanto il sabato quanto la domenica, condividendo tempo e cibo" - spiegano gli organizzatori.



"Secondo lo spirito del “Festival dei Boschi” si alterneranno esperienze di scoperta del territorio, musica, arti con alcuni ritorni e un gran numero di novità: il sabato sarà votato più alla scoperta del territorio e alle cosiddette attività “outdoors” dalle passeggiate al riconoscimento di erbe locali, dagli antichi giochi ai tornei di petanque e calcio sociale, dalla costruzione di aquiloni (molto apprezzati lo scorso anno) allo spazio per discipline olistiche come lo yoga, il tai-chi e lo shiatsu, presenti per la prima volta al Festival. La domenica ci si rivolgerà specialmente alle arti: dalla pittura su legno o pietra alla lavorazione del cuoio, dalla ceramica a crudo all’infeltrimento ad acqua della lana, dall’uncinetto al mosaico, tutte attività mai prima presentate" - proseguono.

"

Come sempre ci sarà grande possibilità di scambio tra generazioni perché molti laboratori sono aperti ai grandi e ai piccini, ma ci saranno laboratori specifici dedicati ai bambini/e e ai ragazzi/e, secondo la scansione d’età 0 – 3 anni, 3 – 6 anni e 7 – 12 anni. Qui si propongono esperienze musicali, gustative, tattili, olfattive e di movimento ad hoc. Per i più piccoli è richiesto l’accompagnamento di un adulto/ genitore. - ricordano - Tanto il sabato quanto la domenica la musica accompagnerà il Festival e darà nuovamente la possibilità di ballare liberamente danze folk: il “Festival dei Boschi” si è gemellato con il Festival “Musica nelle Aie” di Faenza e dalla collaborazione ecco che il sabato pomeriggio avrà i “Balli popolari della Romagna” di Paolo Palmieri e Lucio Filippi, musica tradizionale antica romagnola e la domenica pomeriggio i Jamboreel e la loro musica irlandese. La domenica mattina prevede una speciale collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo che farà dono del concerto “Da Mozart a Rossini”. Ancora sia sabato che domenica musica folk del duo “Lizzadrìa” del cantautore Paolo Lizzadro e della percussionista Giorgia Vaglio".



"Sempre amatissimo sarà presente la domenica il Cantastorie del Festival dei Boschi, ossia l’attore ed educatore popolare Daniel Delministro con testi dedicati al tema dell’anno. La Compagnia Stabile “Città di Sanremo” ha un laboratorio di dialetto e teatro a tema la mattina del sabato. “Il Festival dei Boschi” collabora con il Liceo “Cassini” con alcune giornate di attività in natura precedenti e concomitanti con il Festival con e per gli studenti del Liceo, con l’Università di Genova, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita e con Amaie Energia. Sostengono l’iniziativa con erogazioni liberali la Banca di Caraglio, Unoenergy, Gealpharma, Olio Roi, Gelateria d’Autore, Nolo Bici, Colorificio Carini. Contributi da altre realtà produttive del territorio e non sono molto gradite per un festival che nasce dal basso e si intreccia sempre più con il suo territorio" - concludono.