Ventimiglia: stasera appuntamento con la Notte Bianca ‘Peace and Love’ in centro città

Il clima politicamente caldo della città di confine sarà reso ancor più bollente stasera dalla Notte Bianca che dalle ore 19 alle 2 di notte animerà il centro cittadino. Oltre 15 postazioni musicali con gruppi e dj, 3 scuole di danza, bancarelle di hobbisti, area selfie e gonfiabili per bambini, insomma ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età.

Gli organizzatori dell'associazione Ventimiglia Viva vi aspettano e vi invitano a vestirvi in perfetto stile hippie anni '60 e '70

ELENCO GRUPPI E DJ

Gelateria Nuss = La Combriccola del Blasco

Urban Wine Lounge + Bar Enrico + Rosty bar = Dino dj

BBQ = Duo Eden

Dal filo rosso = Dj Yama

Haiti + Caffe divino = Resonance Band

Bar Tiffany = Blenda Blues Band

Cordon bleu = Luca Saba dj

Bar Cavalieri + Piccolo bistrot + Bar Sport = Full Optional Band

Bar Serena = Never the dog

Vesuvio2 = Dj Michele Trifiró & Kikko Dj

Caffemania = Riviera Jazz 5tet

Caffetteria Ruffini = #Strangevocals

Piazza caffe = Metrogroove

Bar Season = Roche Partychips dj set

Sir thomas + Al 6 + Ohana + La Musa = Alex Cosentino from Moscabianca

Dopolavoro Ferroviario Da Edith = '60/'70 Music Night & Guest