Ventimiglia: futuro della raccolta dei rifiuti, il Partito Democratico risponde all'Assessore D'Andrea

“Dopo aver letto le esternazioni del neo Assessore Cristina D'Andrea, ci corre l' obbligo di ricordare che il nuovo capitolato, che si accinge a leggere ora, è il frutto di un lavoro molto complesso che ha portato allo straordinario risultato di aver messo d'accordo ben 18 comuni”.

Interviene in questo modo il circolo ventimigliese del Partito Democratico, che prosegue: “Una materia così complessa necessita di un'approfondita conoscenza, e non può essere trattata con frasi d'effetto e accuse verso chi lo ha fatto nascere. Non vorremmo che anche l'Assessore D'Andrea facesse come il Sindaco, solito a dare responsabilità ad altri, piuttosto che giudicare il proprio operato. Se qualcosa non andava nel capitolato, in questi tre anni la maggioranza avrebbe potuto apportare le ritenute modifiche”.

“La verità – termina il PD - è che i cittadini stanno pagando il disinteresse dimostrato sinora da questa amministrazione, che si trova impreparata a gestire l'appalto. Per dare risposte concrete ed immediate, il nostro gruppo consiliare è da subito disponibile ad ogni collaborazione utile per la migliore attuazione dello stesso”.