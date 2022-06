Trattamenti antitarlo: un metodo definitivo per eliminare i tarli senza danneggiare gli oggetti, le superfici infestate, e senza intossicare l’ambiente con prodotti chimici

I tarli del legno sono insetti xilofagi che, nutrendosi della cellulosa, vanno a scavare piccole o grandi gallerie all’interno della matrice del legno.

Il tarlo, una volta adulto, lascia la galleria che ha scavato e “sfarfalla” all’esterno per accoppiarsi e deporre le uova sulla superficie del legno: da ciò ne consegue che possedere anche solo un mobile infestato rischia di compromettere la salute e l’integrità del legno in tutto il resto della casa.

Possedere un mobile tarlato rischia dunque di diventare una lotta estenuante e senza fine. L’unico modo per accorgersi di avere un’infestazione è vedere che il legno risulta coperto da piccoli buchi dai quali fuoriesce una polvere impalpabile chiamata rosura.

Cosa fare quando l’infestazione colpisce superfici inamovibili come travi o parquet?

In genere per eliminare un’infestazione da tarli da oggetti o complementi d’arredo si procede in varie modalità più o meno efficaci.

Si può optare per una disinfestazione a base di prodotti chimici - efficace ma molto invasiva e poco rispettosa per la salute - oppure per rimedi fai da te - non invasivi ma del tutto inefficaci.

Utilizzare le bombolette fumiganti o gli insetticidi di varia entità e qualità è inutile se la superficie da trattare è molto grande; stesso problema per i rimedi naturali come la lavanda o l’essenza di cedro.

Nessuno tra questi metodi riesce a sterminare del tutto l'infestazione da tarli perché queste alternative non penetrano nel legno a sufficienza da uccidere tutti gli insetti.

Negli ultimi anni si sono poi diffusi altri metodi più ecologici e definitivi che eliminano l’infestazione come le “camere a gas” antitarlo, ma non è possibile usare un trattamento “camera a gas”, che richiede di racchiudere completamente e sigillare l’oggetto, quando la superficie da trattare è molto grande e non può essere spostata - come nel caso di travi o pavimenti.

In questi casi è bene innanzitutto comprendere la reale entità dell’infestazione prima di procedere con un trattamento mirato chiamato Micronwood.

Il protocollo antitarlo più efficace per le superfici inamovibili

Come già anticipato per eliminare un’infestazione di tarli da travi o pavimenti occorre agire in due step: capire dove intervenire e solo dopo procedere con il trattamento.

È proprio questo il processo che rende gli interventi degli “Specialisti della Disinfestazione” così efficaci in tutto il territorio nazionale, con più di 15.000 infestazioni di tarli debellate in maniera definitiva in tutta la Penisola.

Ogni intervento inizia da un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato che si avvale del protocollo Testix.

Grazie a vari macchinari ideati e brevettati dagli Specialisti il tecnico è in grado di:

effettuare un’analisi diagnostica; effettuare un’analisi acustica per scovare la posizione dei tarli; verificare in laboratorio i campioni raccolti mediante l’analisi chiamata Testix per capire quale tipologia di tarlo abbia causato l’infestazione; consegnare un referto ufficiale e certificato in cui viene indicata la soluzione migliore in base al caso specifico.

Senza questo protocollo sarebbe davvero complesso e molto dispendioso procedere alla disinfestazione perché non si saprebbe con certezza le aree veramente interessate e infestate dai tarli.

Una volta chiariti questi punti è possibile avvalersi di un altro speciale macchinario creato ad hoc dagli Specialisti, un trattamento antitarlo a microonde: il Micronwood.

Come funziona Micronwood?

Micronwood agisce secondo un principio simile a quello di un forno a microonde: la superficie da trattare viene irraggiata fino a raggiungere la temperatura di circa 75°.

Questo processo stermina completamente i tarli, le larve e le uova che non riescono a sopravvivere ad una temperatura così elevata.

Il legno non subisce alcun danno poiché tollera temperature fino ai 200°.

Utilizzando Micronwood, questo speciale trattamento antitarlo microonde, è possibile eliminare ogni traccia dei tarli da ogni superficie inamovibile senza utilizzare nessun prodotto chimico o tossico e senza il rilascio di residui pericolosi alla salute di umani, animali domestici e ambiente.

“Avevo un problema di tarli del legno nelle travi della mia abitazione, e Gli Specialisti mi hanno proposto un trattamento con un gel antitarlo di provenienza Francese su tutto il mio tetto. Quello che mi ha colpito del team sono state la disponibilità, la rispettosità e la puntualità, il che ai tempi di oggi non è poco! Inoltre, come promesso, ho ricevuto a casa il certificato di garanzia sul lavoro eseguito”. - Franca Mattei

“Ciao Fabio, ti scrivo per ringraziarti di aver eliminato i tarli dalle travi in legno della mia abitazione. Il trattamento a microonde ha funzionato perfettamente e i tecnici che mi hai inviato sono stati corretti e puntuali nell’esecuzione. Grazie ancora della disponibilità”. - Antonio Specchia

“Buongiorno, avevo un problema di tarli dei mobili che stavano invadendo anche il parquet e di conseguenza i loro acari parassiti (Pyemotes ventricosus). La soluzione ha previsto un trattamento con anidride carbonica per i mobili e microonde per il parquet. Non ho per ora avuto bisogno di richiamarli, i tecnici sono stati corretti e professionali, così come l’Azienda che si è sempre preoccupata che tutto procedesse bene. Consiglierei con sincerità Gli Specialisti della Disinfestazione”. - M. Paola Di Pietro