Sanremo: tre dolcissimi gattini sono in cerca di nuove famiglie

Siamo 3 bellissimi micetti di circa 2 mesi nati in casa e dolcissimi (la nera e una bianca e nera sono femminucce l'altro è un maschietto).

Cerchiamo una bella casetta con qualcuno che ci voglia bene per sempre, siamo molto giocherelloni e divertenti.

Per chiedere informazioni su di noi chiamare Cristina al 3929108267 sono visibili a Sanremo Bussana