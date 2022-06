Terzorio: incendio vicino all'autostrada A10, Vigili del Fuoco a protezione del vicino distributore di Conioli (Foto e Video)

Un incendio boschivo è divampato questa mattina nella zona di Terzorio, poco sotto l’area di servizio 'Conioli Sud' sulla A10 Genova-Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo oltre al direttore Dos per un totale di 13 persone e cinque mezzi oltre ai volontari anti incendio da Taggia. In azione anche l'elicottero della Regione per effettuare lanci dall'alto.

Il personale anti incendio ha lavorato a lungo per proteggere il vicino distributore di 'Conioli Sud' e l'autostrada A 10. Non si registrano disagi o feriti.

La situazione lato distributore è poi rientrata alla normalità mentre il personale anti incendio ha proseguito con i lavori di bonifica.