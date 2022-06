Sanremo: non c’è limite alla vergogna, il ‘complottista’ Marcianò infanga la memoria del preside Valleggi “Gli esecutori delle dittatoriali norme governative muoiono uno a uno”

A volte è difficile trovare le parole per descrivere l’ignobile gesto di chi infanga la memoria di chi non c’è più nel nome di fantomatiche teorie complottiste. Ma, allo stesso tempo, pensiamo sia giusto non tacere.

Rosario Marcianò, folkloristico personaggio negazionista della prima ora dalle scie chimiche agli immancabili vaccini, infanga la memoria del preside del liceo ‘Cassini’ Claudio Valleggi, morto di infarto mercoledì proprio nel suo ufficio.

Condividendo la nostra notizia sui social, Marcianò scrive: “Gli esecutori delle dittatoriali norme governative muoiono uno ad uno. Il dirigente scolastico in questione, fautore delle vaccinazioni coatte aveva con diligenza sospeso mio fratello, il giorno dopo la mancata vaccinazione. Ora riposa in pace. Forse”.

Il delirante riferimento riguarda le norme messe in atto nel rispetto della legge per la vaccinazione obbligatoria del personale scolastico. E Marcianò non si fa problemi nel tirare in mezzo anche il fratello Antonio, professore del liceo matuziano sospeso per non essersi vaccinato.

Non è certo nostro compito spingerci in giudizi o commenti in merito, l’unica speranza è che la coscienza comune possa portare alle adeguate conclusioni nei confronti di chi proprio non riesce a provare quel minimo di pietà umana anche al cospetto di una tragedia che scosso l’intera città. Complimenti.