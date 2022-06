Imperia: conclusa la 21a edizione del Festival della Cultura Mediterranea, il commento di Luciangela Aimo

A Porto Maurizio si è conclusa la ventunesima edizione del Festival della Cultura Mediterranea che ha trasformato il centro storico in un vero salotto culturale ravvivato da una ritrovata gioia nel seguire in presenza gli autori e i personaggi più prestigiosi del panorama culturale internazionale.

“Nella splendida cornice di via Cascione e via XX Settembre - sottolinea Luciangela Aimo - lo scenario legato al filo conduttore della nuova comunicazione è stato reso ancor più elegante dall'arredo studiato dal vivaio di ‘Sanremo Piante’, partner ormai fisso del Festival. E' stata offerta una vasta gamma di varietà, uniche dal verde intenso che hanno rappresentato una vera gioia per lo sguardo dei visitatori. Uno spunto che ci ha fatto anche sperare in un cambiamento dei centri urbani sempre più bisognosi di essere restituiti alla dignità e alla vita”.

Straordinari gli allestimenti nello spazio ‘senza parole’ e nelle Isole dedicate alle presentazioni rese magiche dalle composizioni di Barbara Paderni titolare di FIUR Imperia e dalla fornitura dei fiori della Cooperativa Florcoop di Sanremo. “L'appuntamento sarà per il 2023 – termina la Aimo - con la 22° edizione che riporterà Imperia al centro della cultura mediterranea pronta per un nuovo percorso con un programma ricco di stimolanti novità e presenze sempre più eccezionali”.