Diano Marina: scatta il 24 giugno il festival letterario 'Due parole in riva al mare', oggi la presentazione (Foto e Video)

Torna per l'undicesimo anno consecutivo il Festival letterario ‘Due parole in riva al mare’, organizzato dall’associazione culturale omonima (direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia), con il patrocinio del Comune di Diano Marina e Regione Liguria.

Il festival è itinerante: nato a San Lorenzo al mare, piccolo borgo della provincia di Imperia, nel 2021 è stato ospitato in Villa Faravelli a Imperia e quest'anno si svolgerà a Diano Marina nel parco di Villa Scarsella, in uno dei luoghi prestigiosi della città. Il Comune, grazie all'Assessore alla Cultura Sabrina Messico, accoglie l'edizione 2022 patrocinando e appoggiando l'iniziativa dando la possibilità di crescita e rilievo.

Dal 24 giugno al 31 agosto sono previsti dieci incontri con l'autore a due passi dal bel mare di Ponente, a Diano Marina per chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il programma dell’edizione 2022 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico. Ci saranno infatti romanzi di narrativa ma anche storia gialla, testimonianze di vita, saggi d'attualità, incontri per ragazzi e due speciali serate che omaggeranno il plenilunio con un trekking tra bellezze del territorio e magia della narrazione, con la guida certificate Barbara Campanini.

Alcune delle finalità dell’evento, oltre la promozione della lettura e la sua importanza nella vita dell’essere umano, che mai come in questi due difficili anni abbiamo sentito e toccato con mano, sono la promozione del benessere, il riconoscimento delle pari opportunità, parità di trattamento in ogni contesto, da quello lavorativo a quello relazionale, di tutti i soggetti per una migliore accoglienza del “diverso”.

“La particolarità del nostro Festival – dicono gli organizzatori - è la collaborazione attiva dei gruppi di lettura che insieme allo staff organizzano e conducono le presentazioni. I gruppi di lettura coinvolti saranno, ma siamo ancora in programmazione, gruppo di lettura ‘Frammenti di Imperia’, gruppo di lettura ‘Le ombre dei libri Imperia’ (ragazzi di 15/18 anni) e la ‘Banda dei Lettori’ (lettori scuole medie). Per il primo anno possiamo vantare della prestigiosa collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli che, grazie all'appoggio di Danco Singer e Rosangela Bonsignorio, porterà un respiro più ampio al festival Due parole in riva al mare”.

L'immagine del festival è stata disegnata e donata da Federica Porro, artista meravigliosa di Imperia e amica del Festival. “Un grazie speciale ai volontari dell'associazione e ai gruppi di lettura – terminano gli organizzatori - senza di loro l'organizzazione di questo Festival non sarebbe possibile”.

(Sotto il programma completo)