Controlli interforze a Ventimiglia: 270 multe, cinque veicoli sequestrati e 30 espulsioni

Il 30 e 31 maggio e il 6 e 7 giugno, a seguito delle determinazioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Armando Nanei, su disposizione del questore della provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore, sono stati organizzati servizi di controllo straordinario del territorio a Ventimiglia e nelle zone di frontiera, ai quali hanno partecipato le pattuglie del Commissariato, del Settore di Polizia di Frontiera nonché i Carabinieri.

I servizi sono stati integrati con il contributo delle specialità della Polizia, specificamente della sezione Polizia Stradale di Imperia, per implementare i controlli in ambito autostradale, e della Polizia ferroviaria che ha intensificato il monitoraggio dei flussi alla stazione di Ventimiglia.