Scomparsa del Preside del Liceo Cassini: il ricordo commosso dell'Associazione Nazionale Presidi

L’Associazione Nazionale Presidi e alte professionalità della scuola della Provincia di Imperia partecipa con grande cordoglio al lutto che ha improvvisamente colpito il Liceo Cassini di Sanremo e la Comunità scolastica di tutta la Provincia, per la prematura scomparsa del Dirigente scolastico Claudio Valleggi.

“Per i colleghi Presidi, per tutto il personale scolastico, Docenti e Ata, per gli studenti che hanno condiviso in questi ultimi anni il percorso professionale ed umano di Claudio – dicono per la Presidenza Provinciale Beatrice Pramaggiore e Beppe Monticone - questa notizia addolora profondamente. Lo vogliamo ricordare per la sua disponibilità, il suo entusiasmo, la sua caparbietà e la sua capacità di sorridere, anche in tempi di responsabilità importanti e di impegni complessi che caratterizzano in questo tempo anche il nostro mondo scolastico. Ci stringiamo agli amici e ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.