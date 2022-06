Sanremo: intervento del Comune per la pavimentazione di salita San Bernardo (Foto)

I lavori in salita San Bernardo

Intervento del Comune di salita San Bernardo per la sistemazione della pavimentazione rovinata nel tempo.

Gli operai di palazzo Bellevue hanno sistemato il camminamento con nuove mattonelle al posto delle precedenti rotte o dissestate. Un pericolo non da poco per i pedoni che, ora, potranno percorrere la piccola salita senza rischi.