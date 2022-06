Sanremo: affidati i lavori per la sistemazione delle ringhiere sul lungomare Calvino e ai Tre Ponti

Serve maggiore sicurezza e il Comune interviene prontamente. A Sanremo da diverso tempo è stato chiesto un lavoro alle ringhiere di protezione di due zone particolarmente sfruttate sul piano turistico.

Stiamo parlando del lungomare Italo Calvino e di strada Tre Ponti, entrambe sul mare e che hanno le ringhiere ammalo rate. Nel secondo caso c’è anche un punto in cui la ringhiera è stata tagliata per eseguire altri lavori. Proprio per questo il ripristino è previsto per venerdì e sabato anche se si trova comunque in sicurezza con una rete ed alcune tavole.

I lavori per la sistemazione delle ringhiere sul lungomare Calvino e in strada Tre Ponti sono stati affidati e saranno svolti nel mese di giugno, per consentire un’estate in maggiore sicurezza nelle due zone turistiche matuziane.