Imperia: all'Università dal 25 al 29 luglio tornerà la Summer School su diritto e tecnologie dello spazio

Ritorna in presenza la Summer School interdisciplinare su diritto e tecnologie dello spazio, quest’anno in forma ibrida per agevolare la partecipazione dall’estero di studenti e laureati che vogliano approfondire la conoscenza di un nuovo settore di regolamentazione. L’evento si terrà presso il Polo Universitario di Imperia dal 25 al 29 luglio, e prevede 5 giorni di lezioni (9-19) in lingua inglese sul tema specifico della sostenibilità delle attività spaziali, affrontato dal duplice punto di vista del giurista e del tecnico.

Realizzato attraverso il supporto della Commissione europea, che ha finanziato il progetto SPACE4U di cui i proff. De Maestri e Marchese dell’Università di Genova sono i responsabili scientifici. In particolare, docenti universitari e professionisti del settore offriranno la loro conoscenza ai partecipanti attraverso lezioni frontali e workshop interattivi in cui testare le proprie capacità.



"L’iscrizione è aperta a tutti coloro che abbiano frequentato almeno 3 anni di corso di laurea in ingegneria, economia, giurisprudenza e scienze politiche e che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese (tale da permettere di partecipare attivamente all’iniziativa). Per iscriversi c’è tempo fino al 20 giugno, si rinvia al sito www.eu-space.eu per ulteriori informazioni" - ricordano dall'Università di Imperia.