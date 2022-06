Diano Marina: ritorna il Laboratorio Educativo Territoriale, "Un luogo di incontro e scambio per gli adolescenti"

Oggi, presso il Palazzetto dello Sport di Diano Marina, alle ore 15.30, riparte il Laboratorio Educativo Territoriale dedicato ai ragazzi del golfo dianese, pensato e realizzato dalla Cooperativa Sociale Diana di Imperia di concerto con l’Amministrazione comunale di Diano Marina. "Un luogo di incontro, di scambio e di crescita pensato principalmente per gli adolescenti. - spiegano gli organizzatori - Nato nell’estate del 2021, in coda al tradizionale centro estivo, il progetto ha iniziato a muovere i primi passi con un gruppo di ragazzi che si sono dedicati a diverse attività ricreative e si è sviluppato in modo esponenziale durante l’anno scolastico, accogliendo una trentina di giovani e rispondendo alle richieste partite proprio dalla scuola, a supporto dei compiti".



"Fondamentale è stato il supporto dell’ufficio politiche sociali del comune di Diano Marina, che ha subito creduto e appoggiato il progetto anche grazie alla sua vocazione di spazio che risponde ai bisogni educativi di un territorio sempre più complesso da un punto di vista sociale e culturale. Durante l’inverno i ragazzi, grazie all’Istituto di Studi Liguri, sono stati ospiti della biblioteca civica ed ora, grazie all’interesse dell’Amministrazione Comunale - ed in particolare degli assessori alle Politiche sociali Sabrina Messico e Luca Spandre dell’ufficio Sport e cultura - hanno la possibilità di svolgere le attività presso il Palazzetto dello Sport dianese" - aggiungono.



"Il laboratorio territoriale è aperto due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 18.30. Nella prima parte del pomeriggio i ragazzi svolgono i compiti scolastici e, a seguire, si dedicano ad attività ricreative, giochi, laboratori e momenti di condivisione. Tutte le attività sono accompagnate e supportate dagli educatori della Cooperativa Diana" - proseguono.



Christian Ferrari, Presidente della stessa Cooperativa, esprime la sua soddisfazione "...nel vedere la realizzazione di un progetto che era nel cassetto da diversi anni ma che non era riuscito ancora a vedere la luce ed ora, grazie al supporto di questa Amministrazione, ha anche trovato una sede". Andrea Schiavenza, uno degli educatori referenti del centro aggregativo, assicura che "...il progetto è in continuo sviluppo e che non si fermerà con la fine della scuola ma che riserva per l’estate nuove proposte cercando anche di coinvolgere le associazioni sportive e culturali del territorio". Anche Federica Penna, un’altra delle prime educatrici ad aver contribuito allo sviluppo di questa realtà, riferisce "...dell’importanza che sta avendo per gli adolescenti del territorio questa proposta che vuole offrire contenuti positivi ai giovani sempre più isolati dalla virtualizzazione delle relazioni dei social media".



"L’appuntamento per i ragazzi e per le famiglie è oggi 7 giugno dalle ore 15.30 al secondo piano del palazzetto dello sport di Diano Marina per conoscere il centro aggregativo, i ragazzi e gli educatori Andrea, Federica, Simona, Mariana e Laura" - concludono dalla cooperativa.