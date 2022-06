Zampa & Verde: grande partecipazione all’inaugurazione del nuovo negozio di Sanremo (Foto Gallery)

In via Pietro Agosti a Sanremo è stata una vera giornata di festa per l’inaugurazione di Zampa & Verde il secondo negozio della città dei fiori per Claudio Di Muzio ed il suo giovane e dinamico staff. Il nuovo punto vendita sito al numero civico 182 della popolarissima via, che porta all’imbocco dell’Aurelia bis, si affianca a quello di via Volta e si inserisce nel programma di crescita di un’azienda, che, nei suoi primi anni di attività ha vissuto una forte crescita grazie alla scelta di puntare sulla qualità dei prodotti e sul rapporto costante di consulenza con la clientela.

Il negozio vende accessori e alimenti per la cura di cani, gatti insieme ad un reparto dedicato al giardino ed all’orto, seguito dalla figlia del titolare, agraria giovane e appassionata.

Molti clienti e molti curiosi hanno partecipato alla festa per il taglio del nastro che ha visto la presenza dell’assessore alle attività produttive Mauro Menozzi ed il direttore di Cna Imperia, Luciano Vazzanno.

Il titolare Claudio di Muzio ha coinvolto il pubblico con entusiasmo e passione nella visita del nuovo negozio, che presenta un allestimento moderno, elegante, ordinato e luminoso. Con tutte le novità per l’alimentazione e il benessere degli animali da compagnia, in casa, all’aperto e in viaggio. In previsione anche l’apertura nei prossimi giorni del nuovo servizio di toelettatura con tecniche moderne e tecnologie di ultima generazione. Nel punto vendita ci sono anche snack per la salute dei denti e accessori, sistemati in uno scaffale che ricorda una pasticceria. Un negozio che da lunedì diventerà sicuramente un punto di riferimento importante sia per i proprietari di cani e gatti, che hanno a cuore il loro benessere, sia per chi cerca prodotti di qualità per il giardino e l'orto.