Sanremo: manto stradale dissestato all’inizio di Via Palazzo, Fratelli d’Italia sollecita intervento del Comune

Fratelli d’Italia torna a denunciare una situazione di pericolosità a causa del manto dissestato di una via cittadina. Si tratta della centralissima via Palazzo, una via dove sono presenti molti negozi e per questo molto frequentata da residenti ma anche da turisti, che all’altezza dell’incrocio con Via San Francesco presenta un avvallamento molto pericoloso per i pedoni.

«In questo punto lo stato del manto stradale – dichiara il portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo Antonino Consiglio – versa in condizioni disastrose con un dislivello che mette in serio pericolo l’incolumità delle persone, in particolare gli anziani o chi trascina valigie o anche un trolley per la spesa.

L’avvallamento all’incrocio con Via San Francesco, proprio all’altezza della griglia di drenaggio, è molto pericoloso tanto che in questo punto è stata posizionata una transenna che, peraltro, riducendo lo spazio di ingresse rende difficoltoso il transito delle auto che rischiano di investire i pedoni.

Già nel passato – continua Consiglio - diverse persone sono state coinvolte in cadute, con conseguenze più o meno gravi e anche recentemente una signora è stata trasportata all’ospedale dopo che è caduta rovinosamente a terra. A seguito di questo episodio il Comune è intervenuto cercando di ripristinare il manto, ma il “rattoppo” che è stato fatto non ha messo in sicurezza questo punto e, infatti, la transenna è tuttora presente.

Per questo – conclude Consiglio - sollecitiamo, e se necessario lo faremo anche attraverso un’interpellanza del nostro Consigliere Luca Lombardi, il Comune affinché quanto prima venga ripristinato il manto all’inizio di Via Palazzo, incrocio con Via San Francesco, in modo da mettere in sicurezza l’incolumità dei residenti ma anche dei tanti turisti che quotidianamente percorrono via Palazzo».