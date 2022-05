Ventimiglia: parcheggio off limits nella pinetina dei Balzi Ross, un cittadino chiede lumi al sindaco

"Caro Sindaco,

ho constatato con stupore la presenza dei divieti di sosta (pena rimozione forzata) - di cui alla foto allegata - nella pinetina dei Balzi Rossi che serve da parcheggio ai visitatori e ai bagnanti. Sono con ogni evidenza legittimi ed opportuni i divieti di sosta nella carreggiata che unisce l’area pubblica al parcheggio privato (nella foto: la strada asfaltata su cui transita la Porsche bianca); sfugge, invece, la ragione del divieto nel terreno attiguo, che nulla, per quanto se ne sappia, ha a che vedere con il transito suaccennato. Sono certo, caro sindaco, che se i divieti sono abusivi, lei non mancherà far procedere alla loro rimozione; se invece fossero stati autorizzati, non si priverà di far conoscere alla pubblica opinione le ragioni di una misura che elimina 2,3 posti macchina in una zona in cui l’insufficienza dei parcheggi è molto sentita.

Con i miei più distinti saluti,

Enzo Barnabà".