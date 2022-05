Sanremo: donna si appoggia su una ringhiera e cade in via Margotti

Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi ma la segnalazione di alcuni residenti ci ha fatto tornare in via Margotti a Sanremo, nel quartiere di Baragallo. Due giorni fa, infatti, una donna anziana che stava scendendo le scale che portano in via Dante, si è appoggiata a una ringhiera fissa che, però, ha ceduto facendola cadere. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite ma gli fatto ha nuovamente evidenziato i problemi della zona. Asfalto in pessime condizioni a causa delle radici dei pini e arredo urbano obsoleto. I residenti hanno chiamato la Municipale e il Comune ma, al momento, nessuno è intervenuto. Chiedono che vengano eseguiti lavori di sistemazione per evitare incidenti come quello che ha subito la donna e dell'asfalto che, ogni giorno, rischia di provocarne altri, anche più gravi.



(foto di Tonino Bonomo)