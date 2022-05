Bordighera: online bando per vendita e consumo sul posto di alimenti e bevande ai giardini Lowe

È online da oggi sul sito istituzionale del Comune di Bordighera il bando per il rilascio di una concessione per l’installazione e la gestione di una attività mobile per la vendita ed il consumo sul posto di alimenti e bevande ai giardini Lowe. L’esercizio dovrà essere garantito in concomitanza degli eventi in programma nel parco cittadino nella stagione estiva 2022 (ad eccezione delle serate del 13, 28, 29 e 30 luglio); a discrezione del concessionario il punto ristoro potrà poi essere aperto in tutte le altre giornate comprese nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 agosto, per un minimo di 4 ore giornaliere.

Tra i requisiti richiesti è necessaria la disponibilità di un veicolo/furgone attrezzato (food truck) che abbia le seguenti caratteristiche:

- lunghezza non superiore a mt 6,00;

- attrezzature minime richieste: frigo, piano per la preparazione di cibi freddi, macchina del caffè, piastra;

- dotazione obbligatoria: generatore di corrente silenziato per non arrecare disturbo agli spettatori delle manifestazioni e ai frequentatori dei giardini. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà pervenire, con le modalità specificate nel bando, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 14 giugno 2022.



“L’offerta di un servizio di ristoro è il giusto complemento per il ricco calendario di manifestazioni, concerti e spettacoli che si terranno ai giardini Lowe e sono certa che il pubblico lo apprezzerà, premiando anche la scelta imprenditoriale del privato.” commenta l’Assessore Melina Rodà, che ha promosso la scelta. L’avviso di gara è disponibile al questo link