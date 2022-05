Ventimiglia: dopo alcune sospensioni provvisorie chiuso definitivamente un 'Kebab' in via Hanbury

E’ stato chiuso definitivamente un altro pubblico esercizio, il terzo nell’ultimo anno, a Ventimiglia. La revoca dell’autorizzazione, in base all’articolo 100 del Tulps.

Il questore, infatti, può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

Il locale, su cui erano già avvenute diverse sospensioni dell’attività a seguito dell’intervento di legge della Questura, era all’angolo tra via alla Stazione e Via Hanbury, ed è stato definitivamente chiuso su ulteriore input della Questura e ritenendolo un atto doveroso ed opportuno dalla Prefettura.

“Ogni qual volta la legge lo prevede, sentito il Questore e il Prefetto – dice il sindaco Gaetano Scullino - provvederemo a revocare le attività che provocano gravi disordini o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Questo solo quando questi fatti si ripetano e hanno determinata la sospensione dell’attività. Dobbiamo tutelare la serenità e tranquillità dei cittadini e far rispettare la legge”.