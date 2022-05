Sanremo: domani regolamentazione della sosta e del traffico per lavori di ripristino del manto stradale,

Per lavori di ripristino del manto stradale, nella giornata di domani, giovedì 26 maggio, dalle ore 8.00 e sino al termine dei lavori, vigerà il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e senso unico alternato mediante semaforo che interesserà Viale dei Pini, Via Geva, Via Borea, Via Galilei, Str. Sen. E. Marsaglia, Str. Multt. S. Romolo, Via Hope, Via P. Semeria, Str. Buonmoschetto, Via Luca Spinola, Via Rocca, Str. Borgo Tinasso.



Scaricare l’ordinanza completa QUI