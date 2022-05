San Bartolomeo al Mare: servizi di assistenza scolastica comunale, iscrizioni da lunedì 13 giugno

Le iscrizioni ai servizi di assistenza scolastica comunale (refezione, scuolabus e progetto doposcuola) organizzati da San Bartolomeo al Mare per l'anno scolastico 2022-2023 saranno aperte da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio.

Le circolari informative relative a ciascun servizio sono reperibili sul sito web, nella pagina dedicata ai servizi di assistenza scolastica (QUI). La modulistica da utilizzare per richiedere l’iscrizione sarà reperibile nella medesima pagina dalle 10 del 13 giugno prossimo. Alla domanda di fruizione scuolabus dovrà essere allegata attestazione ISEE 2022 necessaria alla definizione della tariffa da applicarsi al singolo utente.

La restituzione dei moduli (compilati, sottoscritti e completi di tutti gli allegati) dovrà avvenire entro il 15 luglio via posta elettronica certificata (PEC to PEC) oppure, previo appuntamento concordato telefonicamente (0183 40921), direttamente all’ufficio Segreteria (via XX Settembre). Per ogni richiesta di chiarimento, contattare il servizio Assistenza scolastica (0183 40921, sig.ra Simonetta).