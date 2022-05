Pietrabruna: alla scoperta degli oliveti, il 4 giugno camminata con degustazione nei borghi dell'entroterra

Una giornata interamente dedicata all’olio e all’oliva taggiasca, il 4 giugno con la festa degli oliveti di Pietrabruna. Prenderà il via alle 9 da Torre Paponi, la camminata che porterà a Pietrabruna, passando per Boscomare.



“Sempre in cammino a passo lento per gustarci il territorio. Gustarci è la parola giusta perché si faranno degustazioni nei tre borghi. L’evento è interamente gratuito a cura del Comune. - spiegano gli organizzatori - Per chi non cammina, ci si può trovare alle 16 a Pietrabruna per la merenda, per il mercatino dei produttori locali e la visita dei musei”.



“La prenotazione in tutti i casi è obbligatoria con Marina la guida che cura l’evento al 337.1066940 e sulla pagina del comune di Pietrabruna www.comunepietrabruna.it ci sono tutti i dettagli. Inizia la bella stagione e noi vogliamo iniziarla proprio dall’entroterra e dai suoi borghi” - concludono.