Camporosso: domenica prossima la prima 'Passeggiata in sella' organizzata dall'Aceb

Si svolge domenica prossima la prima ‘Passeggiata in sella’ organizzata dall’associazione culturale eventi benefici e dalla Fiab Riviera dei fiori, con il patrocinio dei comuni di Camporosso e Dolceacqua.

L’evento si svolgerà durante la settimana della bicicletta lungo le vie d’acqua. Le iscrizioni si potranno fare dalle 8.30 alle 9.50, mente la partenza è prevista alle 10 dal piazzale lungomare Fabrizio D’André a Camporosso.

E’ possibile partecipare oltre che in bici anche correndo o camminando. La pedalata sarà di 17 Km con tratti in salita e con l’arrivo ai campetti di Dolceacqua, per poi tornare indietro dal luogo di partenza. A fine passeggiata verrà offerto un rinfresco.

Per infoformazioni: 3458517448 o 3485607826.