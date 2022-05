Sanremo: cipolle, bietole e fragole, inaugurato il nuovo orto didattico della scuola 'Almerini'

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi, alla presenza del Vescovo Mons. Antonio Suetta, il nuovo orto didattico allestito dalla Fondazione Almerini sul terrazzo della scuola.

Alla presenza dei bambini e delle maestre il Vescovo ha impartito la benedizione e, prendendo spunto dalla parabola del Buon Seminatore che i bambini avevano rappresentato con i loro disegni, ha augurato a tutti un buon lavoro.

Il nuovo orto, nonostante la scuola si trovi in pieno centro cittadino, dà ai bambini la possibilità di essere a contatto con la natura ed osservare il ciclo delle stagioni. Una piccola serra permetterà anche di piantare i semi e poi trasferire all’aperto le piantine cresciute. Il prossimo obiettivo è riuscire a realizzare anche un angolo con piccoli alberi da frutto.

L’orto ha già iniziato a dare i primi risultati: la cuoca Maria ha già potuto raccogliere insalata, cipolle, spinaci e bietole, da utilizzare per i bambini invece sono in attesa di poter gustare le prime fragole, che già si vedono spuntare in gran numero.