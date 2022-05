“Il Festival ha ispirato l’Eurovision, è la nostra educazione sentimentale”: lo spot di Sanremo nelle case di tutta Europa durante la finale (Video)

C’è un filo diretto che lega Sanremo all’Eurovision. Il fenomeno Måneskin ha di fatto solamente rinsaldato un legame che da decenni stringe indissolubilmente la kermesse nostrana con il più grande evento musicale internazionale.

Il Festival di Sanremo è conosciuto in tutto il mondo così come la città che lo ospita e anche durante la finale dell’ultimo Eurovision non sono mancati i riferimenti. Mentre in Italia andava in onda la pubblicità, nel resto d’Europa la regia internazionale ha trasmesso lo spot che ha raccontato ai milioni di telespettatori collegati l’essenza del nostro Festival.

La clip trasmessa durante l’Eurovision Song Contest

“Il Festival ha ispirato l’Eurovision, è la nostra educazione sentimentale” recita la voce narrante riconoscendo a Sanremo il ruolo centrale nella nascita e nell’evoluzione della cultura pop italiana e internazionale. In pochi secondi è concentrata la storia del Festival descritto come fonte di ispirazione per il suo erede di stampo europeo.