Diano Marina: giovedì prossimo alle 16 Ugo Moriano presenta 'Il re della gloria, la stirpe della sindone'

Quarto appuntamento del “Maggio dei Libri” alla Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” di Diano Marina giovedì 26 maggio alle 16 con lo scrittore dianese Ugo Moriano che presenterà il suo ultimo libro Il re della gloria, la stirpe della sindone, edito da Coedit nel 2021. Dialogherà con l’autore il bibliotecario della Civica Marco Vincenzi.

Con questa presentazione si concludono gli incontri con l’autore organizzati dalla Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina aderisce a “Il Maggio dei Libri 2022”, campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura patrocinata dal Ministero della Cultura.

Il libro: Lucio Servilio Piso Cesare, giovane tribuno della famiglia Giulia, viene chiamato a Capri nella villa dell'imperatore Tiberio per essere promosso legato. Subito dopo riceverà l'incarico di indagare sul comportamento di Pomponio Flacco, potentissimo governatore della Siria ,e si troverà coinvolto nelle vicende legate alla passione di Cristo. Osteggiato anche da Ponzio Pilato, da anni prefetto della Giudea, cercherà, grazie all'aiuto del fidato centurione Gaenus e alla fedeltà del servo gallico Ruadhan, di sopravvivere a inganni e tradimenti. Il suo amore per Eliza lo porterà, nonostante sia devoto ai propri dei, ad aiutare Giuseppe e Nicodemo, concedendo loro di liberare il corpo del Nazzareno dalla croce sul Golgota e poi concorrerà, a scapito dei propri interessi, a porre al sicuro il Sacro Telo. Una storia epica dove tutti i personaggi dovranno fare scelte spesso difficili e dolorose. L'inizio di una straordinaria epopea legata alla Sacra Sindone.

L'autore: Ugo Moriano è nato a Imperia nel 1959 e vive con la propria famiglia a Diano Marina in provincia di Imperia. Dopo aver lavorato per 12 anni nelle Ferrovie dello Stato, dal 1993 è un impiegato amministrativo del Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia. L’amore per la lettura e l’interesse per la storia lo accompagnano fin dalla più giovane età. Nella prima metà degli anni novanta, prima il computer e successivamente internet si sono conquistati un posto di rilievo nel suo tempo libero. Dopo essersi cimentato in racconti pubblicati sul Web, nel 2008 esordisce nel mondo della carta stampata: "Il ricordo ti può uccidere" edito, nel maggio 2008, nella collana Tascabili Noir dalla Fratelli Frilli Editore. "L'Alpino disperso" è stato pubblicato nel maggio del 2009 - collana Tascabili Noir dalla Fratelli Frilli Editore. "A Sanremo si gioca sporco" è stato pubblicato nel maggio del 2010 - collana Tascabili Noir dalla Fratelli Frilli Editore. "Sospetti dal Passato" è stato pubblicato nel maggio del 2011 - collana Tascabili Noir dalla Fratelli Frilli Editore. "Arnisan il longobardo" è stato pubblicato nel giugno del 2011 - collana Historica Narratio dalla COEDIT Edizioni