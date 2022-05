Bajardo: successo ieri per il concerto inaugurale del pianoforte Bösendorfer (foto)

Ha ottenuto pieno successo il concerto inaugurale del pianoforte Bösendorfer tenuto ieri a Bajardo. Il prezioso strumento è stato collocato nella ex Chiesetta di San Rocco e presentato alla popolazione di Bajardo con un recital pianistico di Freddy Colt. Sono state particolarmente apprezzate le musiche del maestro Nicodemo Bruzzone che costituivano il programma in occasione del centenario della nascita del musicista matuziano. L'incontro è stato aperto dal sindaco Francesco Laura. Al termine del concerto è stato offerto un lauto rinfresco, realizzato con la cooperazione volontaria di diverse donne del paese. Un vero momento di festa per la comunità, di cui si può cogliere l'atmosfera nelle foto di Giorgio Amborno.