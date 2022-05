Festa dello Sport, edizione da record: oltre 120mila presenze nelle 90 discipline

Folla da record alla 18^ edizione della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. Numeri in crescendo nelle tre giornate di apertura della manifestazione, da venerdì a domenica. Il successo più ampio si è registrato nelle aree polisportive dove si alternavano le discipline più diverse. Più di 6000 coloro che si sono cimentati nell’area di Stelle nello Sport con tanti campioni e istruttori. Numerosi i tornei, dal calcio al basket e gli show di danza e pattinaggio. Nella giornata di oggi a correre il Miglio Blu sono stati 103, 170 per il Mini Miglio riservato dai 5 ai 13 anni.

Grande pubblico anche per le due esibizioni di ginnastica e judo ospitate in Piazza delle Feste con un totale di 2000 spettatori. Alta frequenza anche per le attività proposte dalle Forze dell’Ordine – Carabinieri, Guardie di Finanza, Polizia di Stato – e dall’Esercito con quasi 7000 giovanissimi a seguire il programma sportivo e didattico. Flusso continuo per le attività classiche come basket, pallavolo, tennis, calcio e grande interesse anche per bocce, mountain bike e pugilato, sono stati oltre un migliaio a indossare guantoni e caschetto per la prima volta. Tifo da stadio sotto i palchi per le performance di danza e applausi a scena aperta per le arti marziali.

Sono stati oltre 2000 i Passaporti dello Sport riconsegnati dopo aver provato almeno sei attività per avere diritto a una serie di gadget e premi messi a disposizione degli sponsor. I più atletici sono arrivati a provarne ventitré, un risultato davvero impressionante.

“Festa dello sport è un mix vincente tra divertimento e voglia di imparare –sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando. L’idea di contribuire ogni anno ad appassionare allo sport le giovani generazioni è il frutto di un grande impegno ed è per noi un motivo di grande soddisfazione. Sport significa benessere, condivisione e rispetto: valori da trasmettere e promuovere per una società più coesa e inclusiva”.

“La festa è il culmine di un impegno che dura tutto l’anno - sottolinea Michele Corti, promotore di Stelle nello Sport - con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e sostenere il mondo delle federazioni e associazioni sportive. Questa festa e la loro vetrina, il nostro modo di promuovere lo sport e i suoi presìdi sul territorio”.

“I numeri sono importanti – rileva Luisella Tealdi, responsabile eventi della società - e quelli di questa edizione sono davvero speciali. E’ andata meglio dell’ultima Festa completa, quella del 2019, e meglio del previsto, ma i numeri non sono mai il nostro obiettivo; il bilancio della Festa dello Sport 2022 è dato dagli sguardi sorpresi e divertiti dei bambini e dai ringraziamenti ricevuti dai loro genitori, felici di vederli così entusiasti. Questo è il nostro obiettivo, mettere ogni giorno il Porto Antico al centro delle migliori abitudini dei genovesi”.

Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con la collaborazione dei partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. Un riconoscimento speciale è arrivato quest’anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale ad affiancare anche il patrocinio di The Ocean Race – The Grand Finale e l’inserimento della Festa nella Move Week, il più grande evento sportivo comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e dell'attività fisica.