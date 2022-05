Ventimiglia: nel prossimo fine settimana serie di appuntamenti organizzati dalla 'Scuola di Pace'

Nel prossimo weekend la ‘Scuola di Pace’ promuove una serie di appuntamenti volti a raccogliere fondi e sostenere i progetti sociali 2022 per infanzia, disagio sociale e povertà del territorio.

In collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizza come ogni terzo sabato del mese in via Aprosio a Ventimiglia un mercatino creativo, artistico e di artigianato. Ogni espositore verserà la quota di 20 euro a sostegno del ‘Progetto infanzia’, per garantire alle bambine e ai bambini più disagiati spazi aggregativi, attività estive e cure riabilitative per i soggetti che non possono ricorrere a cure private.

Questo in considerazione del fatto che l’Asl e la politica in generale non garantiscono appieno i diritti dell’infanzia. Scuola di Pace, in collaborazione con il Comune di Bordighera, organizza per domani alle 21 nella ex Chiesa Anglicana di Bordighera un concerto del coro ‘Troubar Clair’ dal titolo ‘Migrazioni azioni corali’

Domenica alle 16.30 nell’oratorio Don Bosco di Vallecrosia, la Caritas Intemelia in collaborazione con la Scuola MusicArte di Camporosso presentano lo spettacolo ‘Teatro abusivo & Trio scampanato +1 il Luminare’. Entrambi gli eventi saranno seguiti da un piccolo rinfresco a offerta libera.

Il ricavato sarà destinato al progetto ‘Teatro abusivo’, uno spazio culturale che permette l’aggregazione e l’espressione artistica delle persone affette da fragilità psichiche al fine di favorirne l’inclusione sociale.