Cervo: domenica prossima torna 'Merenda nell’oliveta', appuntamento promosso da Città dell’olio

Domenica 22 maggio torna a Cervo per il secondo anno la Merenda nell’Oliveta, iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’olio, al suo esordio nel 2021. A Cervo la Merenda si svolgerà quest’anno in contemporanea con il Festival Nuovamente – VII Edizione, organizzato dalla Proloco Progetto Cervo e dedicato all’ecosostenibilità e al benessere psicofisico. Alle 15.00 ci si troverà per una merenda con pane e olio dei produttori locali all’asinera bi-blio Margherita del Ciapà, mentre fin dal mattino si succederanno nel borgo tante e diverse iniziative del Festival Nuovamente.

Gli eventi riprendono i temi portanti di Lento il piano di valorizzazione culturale del borgo premiato con la vittoria del bando In Luce di Fondazione Compagnia di San Paolo, al quale il Comune di Cervo partecipa proprio insieme a Proloco Progetto Cervo e alla Cooperativa di Comunità Pollaio Aperto. Lento guarda allo sviluppo turistico di Cervo ma anche al rafforzamento della sua comunità, e lo fa lavorando sull’identità culturale del borgo e sul suo territorio. Da qui l’ottica di sostenibilità che connota il progetto e le sue azioni, dedicate alla riscoperta della natura e della bellezza, che insieme alla cultura sanno diventare snodi di relazioni, ma anche alla ricerca dei ritmi lenti, che contrastano con la frenesia della città. Principi che la Merenda nell’oliveta e Nuovamente fanno propri. La Merenda nell’Oliveta propone infatti momenti da vivere all’aria aperta all’insegna del relax e del divertimento, da soli o in famiglia, in coppia o con gli amici tra adulti e bambini. Sono tante le attività a cui si potrà partecipare in tutta Italia, riscoprendo il valore della convivialità e apprezzando l’olio extravergine di oliva prodotto nei territori olivicoli delle Città dell’Olio in abbinamento alle eccellenze gastronomiche locali.