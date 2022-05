La nuova sede del Collegio regionale dei Periti Agrari trasferita da Albenga ad Imperia

Il Collegio Unico Regionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Liguria trasferirà la sua sede presso l'Istituto di Istruzione Superiore Ruffini di Imperia. L'inaugurazione dalla nuova sede avverrà il 20 maggio 2022 alle ore 11.00.



“Attualmente la sede del Collegio - si spiega nella nota - si trova ad Albenga presso la Confagricoltura di Savona in Via Gin Noberasco n. 14. La nuova sede renderà più facile il contatto tra il Collegio e gli studenti che avranno un punto di riferimento per il loro percorso formativo e professionale. Parteciperanno all'evento: Bovalina Giovanni Presidente del Collegio della Liguria, Scajola Claudio Sindaco di Imperia e Presidente della Provincia di Imperia, Braga Mario Presidente del Collegio Nazionale dei Periti Agrari, i componenti del Direttivo del Collegio Regionale della Liguria, la Dirigenza scolastica, dottor Ronco Luca e Zelioli Enrico e gli studenti”.