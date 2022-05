Sanremo si è già colorata di rosa per il 'Giro d'Italia': migliaia di bandierine in via Matteotti (Foto)

Il Giro d’Italia si sta avvicinando a Sanremo e lo fa a grandi falcate, visto che domani è prevista la presentazione ufficiale in Comune, giovedì l’arrivo a Genova e, venerdì prossimo, la partenza dalla città dei fiori.

E’ un ritorno importante, quello della carovana rosa che a Sanremo celebrò addirittura la ‘Grande partenza’ del 2015, quando si svolse la bellissima cronometro a squadre. Venerdì mattina la città sarà invasa dai corridori e dagli addetti ai lavori e, dopo due mesi dalla ‘Milano-Sanremo’, il grande ciclismo torna a portare sport e turismo.

L’aria del ‘Giro’ si respira da alcuni giorni e, proprio da oggi pomeriggio il rosa è il colore predominante anche nel pieno centro di Sanremo. Migliaia di bandierine, infatti, sono state installate per adornare via Matteotti. Tutto è pronto, quindi, per accogliere la corsa rosa che, venerdì prossimo invaderà Sanremo.

(Foto di Tonino Bonomo)