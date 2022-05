Imperia, domani pomeriggio apertura straordinaria di Villa Faravelli: gratis per i bambini e tariffa ridotta per gli adulti

Apertura straordinaria di Villa Faravelli a Imperia domani pomeriggio, 15 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L’iniziativa è stata deliberata dall’Amministrazione Comunale all’interno della settimana di attività dedicate a Ligustro, l'artista imperiese Giovanni Berio (Imperia, 1924 - 2015), che si concluderà proprio domani pomeriggio con la realizzazione di laboratori di Ikebana e di lettura, in collaborazione con il Servizio Biblioteca e il Servizio Cultura. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 10 anni e sarà applicata la tariffa ridotta per gli adulti (€ 5,00). Nel parco, alle ore 15.30, sono in programma anche letture di fiabe giapponesi per bambini.

“Il progetto “Fili e legni verso il Giappone. Le Arti incontrano Ligustro” ha avuto un ottimo riscontro e si concluderà domani con le iniziative previste a Villa Faravelli. Abbiamo dunque pensato che fosse una buona idea dare la possibiltà al pubblico di visitare anche la Collezione di Arte Contemporanea “Arch. Lino Invernizzi”, predisponendo un’apertura straordinaria del MACI. Sarà un modo per scoprire o riscoprire una eccellenza della nostra città, alla quale stiamo dedicando grande attenzione”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.